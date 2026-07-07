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18:11, 7 июля 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на подписание Зеленским сделки по беспилотникам с Эстонией

Сенатор Карасин: Нет ничего удивительного в подписании Зеленским и Эстонией сделки по БПЛА
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Yves Herman / Reuters

Нет ничего удивительного в подписании президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом сделки по беспилотникам, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Нет ничего удивительного в подписании Зеленским и эстонцами каких-то документов. Нынешнее руководство Эстонии тоже злобно настроено по отношению к нашей Родине», — заметил Карасин.

Ранее стало известно, что Зеленский и Михал подписали сделку по беспилотникам. Отмечается, что церемония прошла на полях саммита НАТО в Турции.

Также известно, что Зеленский планирует обсудить с американским лидером Дональдом Трампом поставки ракет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в ходе саммита.

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