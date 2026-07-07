Зеленский подписал сделку по беспилотникам с премьером Эстонии

Зеленский и Михал подписали сделку по беспилотникам на саммите НАТО в Анкаре

Президент Украины и премьер-министр Эстонии Владимир Зеленский и Кристен Михал подписали сделку по беспилотникам. Об этом передает «Интерфакс-Украина».

«Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кристен Михал подписали Drone Deal между странами», — указано в сообщении.

Отмечается, что церемония прошла на полях саммита НАТО в Турции.

Ранее Зеленский заявил, что обсудит с американским лидером Дональдом Трампом поставки ракет зенитно-ракетного комплекса Patriot в ходе саммита НАТО.