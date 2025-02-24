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12:15, 24 февраля 2025Экономика

В МЭА заявили о кризисе европейской промышленности из-за высоких цен на газ

МЭА: Цена газа для промышленных потребителей в ЕС в пять раз выше, чем в США
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Liu Lei / Globallookpress.com

С 2022 года в промышленном секторе европейских стран наблюдается кризисная ситуация из-за высоких цен на газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА).

За последние несколько лет стоимость газа для промышленных потребителей в Евросоюзе (ЕС) оказалась в пять раз выше, чем в США, и на 30 процентов больше, чем в Китае. Это обстоятельство повлияло на конкурентоспособность европейских предприятий. Под ударом, в частности, оказались энергоемкие отрасли экономики ЕС. «Нескольким газо- и энергоемким отраслям промышленности ЕС пришлось сократить производство, а некоторые заводы закрылись», — отметили в МЭА.

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Высокие цены на газ, добавили в организации, оказывают негативное воздействие на стоимость электроэнергии в европейском регионе и косвенно влияют на розничные цены на продукты питания. Последнее обусловлено ростом затрат производителей на закупки сырья. При этом напряженность на мировом энергетическом рынке вряд ли снизится до 2026 года, что может привести к затягиванию кризисной ситуации в ЕС, заключили в МЭА.

Ранее газета Financial Times (FT) сообщила о намерении властей ЕС ввести новое ограничение цен на газ летом 2025 года. Эта мера, как считают местные власти, окажет поддержку региональным операторам, которым в это время нужно будет восстанавливать запасы топлива в подземных хранилищах (ПХГ). Как отмечало агентство Bloomberg, сейчас Европе не грозит дефицит газа, «но существуют опасения относительно скорости заполнения газохранилищ для следующей зимы». Высокая же стоимость топлива может привести к убыткам до трех миллиардов евро.

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