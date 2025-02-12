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13:45, 12 февраля 2025Экономика

В Евросоюзе задумались о новом ограничении цен на газ

FT: Евросоюз обсуждает возможность ограничения цен на газ летом 2025 года
Вячеслав Агапов
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Christian Charisius / Reuters

В Евросоюзе задумались о возможном новом ограничении цен на газ летом 2025 года. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Ограничить стоимость покупки топлива собираются на время, когда операторы будут восстанавливать запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ). Сейчас уровень их заполненности опустился ниже 50 процентов. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), по итогам 10 февраля он составлял 47,89 процента — на 8 процентных пунктов ниже среднего значения предыдущих пяти лет (56,03 процента).

Bloomberg подчеркивает, что сейчас Европе не грозит дефицит газа, «но существуют опасения относительно скорости заполнения газохранилищ для следующей зимы». Высокие цены на газ в Евросоюзе могут привести к финансовым убыткам размером до трех миллиардов евро

После сильного опустошения хранилищ Европе потребуется намного активнее закупать газ летом, чтобы восполнить запасы и довести их уровень до нормативного порога 90 процентов к наступлению холодов. Эти меры могут привести к росту цен на топливо по всему миру, отмечают эксперты.

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