Российский газ прекратили подавать через Украину. В Европе уже предупредили о суровых последствиях

«Газпром» полностью завершил подачу российского газа в Европу через Украину

Утром 1 января «Газпром» прекратил подачу российского газа через Украину — истек срок соглашения на транзит топлива, действовавший с 30 декабря 2019 года.

Вслед за этим на биржевых торгах в Европе цена газа выросла до максимальных за более чем год значений, а премьер-министр Словакии Роберт Фицо, чья страна продолжает получать российский газ, предупредил о суровых последствиях этого. При этом представитель Еврокомиссии (ЕК) указал, что в Европе были готовы к такому развитию событий.

«Газпром» заявил, что больше не имеет технической возможности подавать газ

«Газпром» сообщил, что подача газа через Украину прекратилась с 08:00 по московскому времени. Там отметили, что теперь не имеют технической и юридической возможности подавать газ для транзита «в связи с неоднократно и явно выраженным отказом украинской стороны продлевать соглашения».

«С 08:00 подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществляется», — подчеркнул «Газпром».

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Минэнерго Украины, в свою очередь, заявило, что транспортировка российского газа остановлена «в интересах национальной безопасности», указав, что об этом были проинформированы ее международные партнеры.

«Мы остановили транзит российского газа, это историческое событие. Россия теряет рынки, она будет нести финансовые потери. Европа уже приняла решение, чтобы отказаться от российского газа», — посчитал министр энергетики Герман Галущенко.

Ведомство также указало, что газотранспортная система Украины заблаговременно была подготовлена к работе в режиме отсутствия транзита и к «надежному газоснабжению украинских потребителей».

После прекращения транзита в Приднестровье отключили центральное отопление. Пресс-служба компании «Тирастеплоэнерго» указала, что отключения затронут жилые дома, бюджетные учреждения и организации.

Кроме того, сообщается, что перебои с электричеством начались и в Молдавии. В Кишиневе, в частности, перестали работать троллейбусы. В основном пострадали люди, проживающие в частных домах и квартирах с автономным отоплением. В домах без автономного отопления газ пока есть.

До этого Болгария предложила Молдавии помощь с поставками газа. Министр энергетики страны Владимир Малинов говорил, что стороны находятся в постоянном диалоге. «Мы готовы их поддержать, обеспечив доступ как к сжиженному природному газу, так и через компанию "Булгаргаз" в тот момент, когда они попросят о помощи», — подчеркнул он.

В Европе заявили, что были готовы к прекращению транзита, но признали проблемы от этого

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что остановка транзита газа через Украину будет иметь суровые последствия для всех в Европейском союзе, «но только не для России». При этом в министерстве экономики сообщили, что Словакия обеспечена газом, однако этот шаг навредит экономике Европы.

«Остановка транзита российского газа через Украину не является рациональным решением и будет способствовать росту цен на европейских рынках, который навредит европейской экономике», — сообщило министерство экономики. Там добавили, что прекращение транзита российского газа через территорию Украины также «негативно повлияет и на Словакию». Кроме того, убытки понесет и сам Киев, так как утратит платежи за транзит. При этом в министерстве подчеркнули, что российский газ продолжит поступать в европейские страны другими маршрутами, так как не подлежит санкциям.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В австрийском Минэнерго заверили, что стране не следует ожидать дефицита газа. Уточняется, что сейчас по сравнению с февралем 2022 года ситуация с газом в стране гораздо лучше. Этого, согласно сообщению, удалось добиться благодаря сокращению потребления и увеличению источников поставок. «Заявленные объемы на газовом рынке будут физически выполнены, как и планировалось, в течение нескольких часов каждого газового дня. То есть по трубопроводам поступает ровно столько газа, сколько было заявлено. В соответствии с полученной картиной, поставки в Австрию обеспечены», — уверяет Минэнерго страны.

Представитель Еврокомиссии заявил, что в Европе были готовы к такому развитию событий. По его словам, газовая инфраструктура Европы «достаточно гибка», чтобы поставлять газ нероссийского происхождения в Центральную и Восточную Европу по альтернативным маршрутам. Реагируя на сложившуюся ситуацию, в ЕК указали, что с 2022 года газовая инфраструктура была усилена новыми мощностями для импорта сниженного природного газа.

Тем временем на биржевых торгах в Европе цена газа выросла до максимальных с 27 ноября 2023 года значений — 536 долларов за тысячу кубических метров. Это следует из данных лондонской биржи ICE Futures от 31 декабря. Увеличение стоимости связывают именно с прекращением транзита российского газа через Украину.

После прекращения транзита через Украину единственным маршрутом для транзита российского газа в европейские страны может остаться «Балканский поток».