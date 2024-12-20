Фицо пригрозил Зеленскому конфликтом в случае запрета на транзит газа из РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил главе Украины Владимиру Зеленскому серьезным конфликтом, если Киев запретит транзит российского газа через свою территорию.

Фицо напомнил, что Словакия долгое время помогала Украине, так что теперь ждет от киевских властей проявления солидарности.

Если Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьезный конфликт Роберт Фицо премьер-министр Словакии

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Зеленский исключил возможность транзита российского газа

Украина не намерена в будущем давать разрешение на транзит газа из России. С таким заявлением выступил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе.

Мы не будем заниматься продлением транзита российского газа. Мы не будем давать возможности зарабатывать Владимир Зеленский президент Украины

Политик отметил, что руководство страны может рассмотреть варианты сотрудничества с другими государствами. Он подчеркнул, что в этом случае газ должен быть закуплен и поставлен третьей стороной.

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В то же время словацкий премьер Роберт Фицо указал на то, что Киев в целом не намерен позволять транзит газа любой из стран через Украину в 2025 году. «Зеленский исключил какую-либо идею о том, что Украина могла бы заниматься транзитом практически любого газа», — заявил политик. Он добавил, что существует множество технических вариантов, благодаря которым транзит топлива через Украину в страны Европы мог бы продолжаться. Если же этого не произойдет, то в ближайшее время стоимость газа рискует серьезно возрасти, подчеркнул он.

Минэнерго Украины сообщило о работе над альтернативой транзиту газа из России

Украина и Польша начали поиск альтернативы транзиту российского газа. Об этом сообщили представители украинского Минэнерго.

Киев и Варшава решили объединить усилия для создания восточно-европейского газового хаба, который поможет заменить топливо, приходящее по российским газопроводам, одновременно с этим полностью обеспечив потребности региона.

В ведомстве подчеркнули, что объединение подземных хранилищ Украины и газовых LNG-терминалов Польши даст шанс «создать новую бизнес-модель».