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05:28, 20 декабря 2024Мир

Фицо рассказал об отношении Зеленского к транзиту газа через Украину в 2025 году

Фицо сообщил, что Зеленский исключил возможность транзита газа через Украину
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Владимир Зеленский исключает возможность транзита газа через Украину в 2025 году. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, пишет РИА Новости.

«(Зеленский — прим. "Ленты. ру") исключил какую-либо идею о том, что Украина могла бы заниматься транзитом практически любого газа», — отметил политик. По его словам, в Киеве есть «какое-то представление о том, что если какой-либо газ пойдет через Украину, так это будет только российский газ».

При этом существуют разные технические варианты, которые позволили бы продолжить транзит газа через Украину в Европу, уточнил Фицо. Политик указал и на то, что остановка транзита газа через Украину в Европу в итоге приведет к его подорожанию.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продолжать транзит российского газа. «Мы не будем заниматься продлением транзита российского газа. Мы не будем давать возможности зарабатывать», — заявил президент. При этом в ООН отказались комментировать отказ Украины от продолжения транзита российского газа.

В украинском Минэнерго рассказали, что Украина и Польша приступили к работе над альтернативой транзиту газа из России. Как уточнили в ведомстве, украинские подземные хранилища и польские газовые LNG-терминалы «могут создать новую бизнес-модель.

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