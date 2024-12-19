Украина заявила о работе над альтернативой транзиту газа из России

Минэнерго Украины заявило о работе над альтернативой транзиту газа из России

Украина и Польша приступили к работе над альтернативой транзиту газа из России. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины в Telegram.

Отмечается, что Киев и Варшава объединяют усилия для создания восточно-европейского газового хаба, который позволит обеспечить потребности региона в голубом топливе с альтернативных российскому направлениям. Как уточнили в ведомстве, украинские подземные хранилища и польские газовые LNG-терминалы «могут создать новую бизнес-модель.

Украинские власти неоднократно заявляли, что не собираются продлевать договор о транзите российского газа в Европу, сроки которого истекают в конце 2024 года. Президент страны Владимир Зеленский отмечал, что «на этом поставлена точка».