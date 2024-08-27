На Украине оценили перспективы продления договора о транзите российского газа

Зеленский: Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в ЕС

Руководство государственной энергокомпании «Нафтогаз Украины» не будет продлевать договор с российским холдингом «Газпром», срок действия которого истекает в конце 2024 года. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, его слова приводит ТАСС.

После истечения действующего срока соглашения транзит российского природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в европейские страны осуществляться не будет, пояснил он. «Договор с Россией никто продолжать не будет, на этом поставлена точка», — резюмировал Зеленский.

Глава республики добавил, что после истечения срока договора украинская сторона будет самостоятельно договариваться с европейскими партнерами по поводу возможности продолжения поставок российского газа в ЕС через ее территорию. При этом речь должна будет идти о топливе не от «Газпрома», а от других компаний. «Если будет продолжаться запрос некоторых наших европейских коллег, мы с ЕС будем рассматривать их просьбу», — заключил Зеленский.

Ранее об отсутствии намерения продлевать договор на транзит российского газа через территорию Украины заявлял и глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов. В свою очередь, министр энергетики республики Герман Галущенко утверждал, что в скором времени подобная сделка будет не нужна и европейским партнерам. Он напомнил, что, согласно основным положениям инициативы RepowerEU, к 2027 году ЕС должен будет прекратить закупки не только трубопроводного, но и сжиженного природного газа (СПГ) из России.