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03:09, 11 июня 2024Экономика

ЕС захотел продлить соглашение о транзите российского газа через Украину. Что об этом думают в Киеве?

Bloomberg: ЕС обсуждает транзит газа из России через Украину в 2025 году

Фото: David W Cerny / Reuters

Чиновники Евросоюза (ЕС) и правительств европейских стран ведут переговоры с украинской стороной о продлении соглашения о транзите российского газа в страны сообщества через Украину на 2025 год.

Срок действия соответствующего соглашения между Москвой и Киевом истечет в конце текущего года. ЕС хочет сохранить транзит через Украину, поскольку считает его одним из факторов, держащих на плаву украинскую экономику.

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Один из обсуждаемых вариантов связан с Азербайджаном

Среди обсуждаемых вариантов — покупка и закачка газа европейскими компаниями из Азербайджана в российские трубопроводы, которые идут в Европу. Это исключает приобретение газа у самой России, от энергоносителей которой ЕС пытается отказаться.

Отмечается, что эта идея «набирает обороты», поскольку становится ясно, что Киев поддержит ее. Так, в 2021 году доход от транзита составил около одного миллиарда долларов и это финансирование может помочь украинской экономике. Кроме того, европейские чиновники опасаются, что трубопроводы, простаивая, могут прийти в негодность или стать военными целями. В этом случае их восстановление обойдется дорого.

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По словам главы украинского «Нафтогаза» Алексея Чернышова, он «делает все» для поиска решения, при котором украинская газотранспортная система продолжила бы работу, поскольку это «большой актив» и отсутствие клиента приведет к убыткам.

Есть два фактора, о которых мы всегда должны помнить. Во-первых, Украина обладает невероятной инфраструктурой транзита и хранения газа, которую следует использовать, и Украина предрасположена к использованию этой инфраструктуры, потому что она приносит массу преимуществ

Алексей Чернышовглава «Нафтогаза»

При этом Чернышов исключил любой план, предполагающий контакты Украины с российским «Газпромом» в рамках любых проектов ЕС по продлению транзита. Что касается варианта с поставками газа из Азербайджана, то, как он считает, это «может иметь какое-то будущее».

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Переговоры находятся на ранней стадии

Источники агентства Bloomberg утверждают, что переговоры находятся на ранней стадии и принятие решений ожидается к концу года.

При этом в обсуждении участвует немецкая Uniper. В министерстве экономики Германии заявили, что правительство ведет переговоры внутри ЕС.

Отмечается, что Азербайджан уже использует свой трубопровод в Европу «на полную мощность». По оценкам агентства, сделка может принести пользу и России, если будет оформлена в виде обмена, который позволит Москве поставлять газ в другие страны.

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Ранее ЕС и Киев заявляли об отказе от транзита российского газа

В мае представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявлял, что ЕС не будет просить Украину продлить соглашение на транзит российского газа после того, как оно истечет в 2024 году.

Глава украинского «Нафтогаза» Алексей Чернышов заявлял, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу после 31 декабря текущего года. Эту позицию подтвердил также глава Минэнерго страны Герман Галущенко — по его словам, Украина работает над усилением своей энергетической безопасности и независимости, в частности, наращивая внутреннюю добычу газа.

При этом на прошлой неделе президент России Владимир Путин отмечал, что Россия продолжает поставлять газ в Европу через Украину.

Там было две трубопроводные системы. Одну из них украинская сторона закрыла — вентиль завинтила, просто закрыла, и все. Хотя оснований никаких нет

Владимир Путинпрезидент России

По его словам, российский газ в Европу идет через вторую систему, европейские потребители продолжают получать топливо, кроме того, оно поставляется по «Турецкому потоку».

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      Марина Совина
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