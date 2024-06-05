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21:40, 5 июня 2024Экономика

Путин заявил о продолжении поставок газа в Европу через Украину

Путин: Россия продолжает поставлять газ в Европу через Украину
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжает поставлять газ в Европу через Украину. Об этом он сказал на встрече с главредами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ. Трансляцию ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Там было две трубопроводные системы. Одну из них украинская сторона закрыла — вентиль завинтила, просто закрыла, и все. Хотя оснований никаких нет», — уточнил глава государства.

Путин пояснил, что российский газ в Европу идет через вторую систему, европейские потребители продолжают получать топливо, кроме того, оно поставляется по «Турецкому потоку».

Ранее сообщалось, что Евросоюз не будет просить Украину продлить соглашение на транзит российского газа после того, как оно истечет в 2024 году. О нежелании подталкивать страну к этому шагу на брифинге в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

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      Марина Совина
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