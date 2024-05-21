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14:20, 21 мая 2024Экономика

В Европе заявили о нежелании просить Украину о транзите российского газа

ЕК: Европа не будет просить Украину продлить соглашение о транзите газа из РФ

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Евросоюз не будет просить Украину продлить соглашение на транзит российского газа после того, как оно истечет в 2024 году. О нежелании подталкивать страну к этому шагу на брифинге в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи, его цитирует РИА Новости.

Глава Нафтогаза Украины Алексей Чернышов заявлял, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу после 31 декабря текущего года. Эту позицию подтвердил также глава Минэнерго страны Герман Галущенко — по его словам, Украина работает над усилением своей энергетической безопасности и независимости, в частности, наращивая внутреннюю добычу газа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что в случае отказа продлевать контракт на поставку российских энергоресурсов в Европу изменятся все логистические цепочки. Он отметил, что тогда возникнет вопрос, как этот газ будет попадать в европейские страны, указав, что альтернативные маршруты сейчас во многом заблокированы.

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике, депутата Валерия Селезнева, подобное решение Украины является блефом. «Они говорят, что если Европа запросит эти транзитные мощности, то Украина их с удовольствием предоставит. Если перевести эти слова, то Украина говорит, что мы платить за транзит не будем и переваливаем это на плечи европейцев», — сказал парламентарий и добавил, что в случае полного отказа Украины от транзита российского газа в Европу Россия сможет задействовать альтернативные маршруты доставки энергоресурсов.

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      Вячеслав Агапов
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