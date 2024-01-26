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14:00, 26 января 2024Экономика

Песков назвал последствия отказа Украины от транзита российского газа

Песков назвал изменение логистики следствием отказа Киева от транзита газа из РФ
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Если Украина действительно откажется продлевать контракт с Россией на транзит газа в Европу, то такое решение приведет к изменению всех логистических цепочек, по которым топливо идет в европейский регион. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, остается вопрос, как в Европу будет попадать необходимый объем газа. Он отметил, что есть маршруты, связанные с Турцией, и есть поставки сжиженного природного газа (СПГ). «Есть альтернативные маршруты, но, во-первых, они все уже заблокированы во многом. Конечно, это приведет к изменению всех логистических цепочек», — добавил официальный представитель Кремля.

Ранее пресс-служба украинского правительства сообщила, что Киев не собирается вести переговоры с Россией о новом контракте на транспортировку газа в Европу. В настоящее время поставки идут на уровне 42,4 миллиона кубометров в сутки, но срок соглашения истекает в конце года.

Для Украины транзит российского газа перестает быть актуальным в связи с тем, что уже в этом году она собирается обеспечивать свои нужды за счет собственной добычи и обходиться без поставок по реверсу.

Для Европы поставки российского газа к тому моменту могут быть менее актуальны в связи с большими запасами в газовых хранилищах и устойчивыми поставками СПГ уже второй год подряд.

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      Платон Щукин
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