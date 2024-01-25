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17:14, 25 января 2024Экономика

Украина приготовилась перейти на собственный газ

Министр энергетики Украины Галущенко заявил о скором переходе страны на свой газ

Фото: Ruslan Kanuka / Globallookpress.com

Уже в 2024 году Украина сможет прекратить импорт газа и полностью обеспечивать себя за счет собственной добычи, которая должна сравниться по объемам с потреблением. Об этом в интервью Reuters заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.

По его словам, Киев отказался от закупок газа в России в 2015 году и теперь готов к переходу на свое топливо, а также к возобновлению энергетического экспорта, остановленного в начале прошлого отопительного сезона. Добиться такого результата возможно за счет роста добычи на семь процентов и сокращения потребления.

В 2021 году Украина использовала 27 миллиардов кубометров газа, но в 2023-м потребление составило только 19 миллиардов кубометров. К такому сокращению привели потеря контроля над территориями, где расположены ряд предприятий, остановка других предприятий из-за боевых действий, а также значительная миграция населения.

Потребление в 2024 году во многом будет зависеть от того, как будет развиваться экономика и промышленность. По словам министра, рост производства уже идет и имеет потенциал к увеличению, но смотреть надо будет уже по итогам года.

В том же интервью Галущенко рассказал, что на Украине уже в этом году начнется строительство сразу четырех новых ядерных энергоблоков. Все они станут частью Хмельницкой АЭС, расположенной на западе страны, и должны будут компенсировать потерю мощностей Запорожской АЭС.

Ранее пресс-служба украинского правительства сообщила, что Киев не планирует договариваться с Россией и продлевать контракт на транспортировку газа в Европу.

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      Платон Щукин
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