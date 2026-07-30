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13:33, 30 июля 2026Экономика

Компания богатейшего бизнесмена России стала убыточной

«Северсталь» отчиталась о чистом убытке по итогам января-июня после прибыли годом ранее
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

По итогам первого полугодия чистый убыток «Северстали», одной из крупнейших сталелитейных и горнодобывающих компаний России, составил 4,655 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные отчета по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета) сообщает РИА Новости.

Годом ранее за тот же период «Северсталь» получила прибыль в размере 43,57 миллиарда рублей, а по итогам всего года она составила 112,8 миллиарда.

Председателем совета директоров компании и владельцем 77 процентов акций (через ООО «Севергрупп») является Алексей Мордашов. По оценке Bloomberg Billionaires Index, на конец июля 2026 года его состояние составляет 27,8 миллиарда долларов, что делает его богатейшим бизнесменом России.

Выручка «Северстали» в январе-июне сократилась почти на 15 процентов, до 274,47 миллиарда рублей, себестоимость продаж — на девять процентов, до 231,7 миллиарда, валовая прибыль — на 36 процентов, до 42,77 миллиарда рублей, а прибыль от продаж — в шесть раз, до 4,57 миллиарда.

По МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) чистая прибыль «Северстали» в первом полугодии рухнула на 89 процентов, до 4,119 миллиарда рублей.

Ранее компания предупредила акционеров, что с учетом слабого спроса на сталь в России и отрицательного свободного денежного потока не станет выплачивать дивиденды по итогам первого полугодия.

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