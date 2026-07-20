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12:01, 20 июля 2026Экономика

Акционеры «Северстали» не получат дивиденды

«Северсталь» не выплатит дивиденды за I полугодие 2026 года
Дмитрий Воронин

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

ПАО «Северсталь» «с учетом слабого спроса на сталь в России и отрицательного свободного денежного потока в первом полугодии» не станет выплачивать дивиденды по итогам отчетного периода. Об этом говорится в комментарии гендиректора АО «Северсталь Менеджмент» Александра Шевелева к опубликованным металлургической компанией операционным и финансовым результатам за второй квартал 2026 года.

«Мы приняли решение не распределять дивиденды по итогам периода. Это позволит нам сконцентрироваться на своевременном завершении ключевых стратегических проектов и обеспечении долгосрочной финансовой устойчивости компании», — сказал топ-менеджер.

Ранее «Северсталь» не стала распределять дивиденды за 2025 год, а также анонсировала отсутствие соответствующих планов по итогам первого квартала 2026-го. В компании подчеркивали, что ждут выхода свободного денежного потока в положительную зону с 2027 года и исходя из этого будут принимать решения по поводу выплат акционерам.

В апреле-июне продажи металлопродукции «Северстали» выросли год к году на 9 процентов, до 3,03 миллиона тонн, а выручка сократилась на те же 9 процентов, до 169,6 миллиона рублей из-за снижения средних цен. Производство чугуна увеличилось на 5 процентов, до 2,84 миллиона тонн, стали — на 12 процентов, до 2,79 миллиона тонн.

«Ситуация в отрасли остается сложной, однако во втором квартале мы наблюдаем первые признаки стабилизации», — отметил в связи с этим Шевелев, по словам которого темпы падения потребления металла в России по сравнению с началом года «несколько замедлились», и, как ожидается, при сохранении текущей макроэкономической ситуации в ближайшие месяцы прогнозируется постепенная стабилизация спроса на сталь на внутреннем рынке.

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