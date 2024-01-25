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12:32, 25 января 2024Экономика

Украина прокомментировала «отличную новость» о транзите газа из России

Кабмин: Украина не намерена продлевать контракт на транзит газа из РФ в Европу

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Украина не намерена договариваться с Россией и продлевать контракт на транспортировку газа в Европу. Так высказывания словацкого премьер-министра прокомментировали в пресс-службе правительства страны сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку истекает в конце этого года, мы не намерены договариваться с россиянами и продлевать контракт», — пояснили представители кабмина.

По итогам встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем его словацкий коллега Роберт Фицо сообщил о договоренности по продолжению транзита российских энергоносителей газа и назвал это «отличной новостью». Детали будут согласованы в ближайшее время, это решение позволит Словакии продолжать транспортировку, что пойдет на пользу Австрии и Италии, добавил он.

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В октябре 2023-го глава украинского «Нафтогаза» Алексей Чернышев заявил об отсутствии планов продлять соглашения с «Газпромом», чем встревожил власти Австрии, получающей из России большую часть своего газа по долгосрочному контракту.

По мнению эксперта Финансового университета при Правительстве РФ, ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, прокачку газа через Украину могут окончательно остановить в скором времени. Как только Европа «нормально перезимует», США начнут давить на Киев, чтобы тот прекратил прокачку ресурса. У Москвы и Киева есть взаимные претензии друг к другу по контракту, поэтому формально обе стороны могут в любой момент разорвать соглашение, добавил эксперт.

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      Вячеслав Агапов
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