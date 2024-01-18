Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
11:43, 18 января 2024Экономика

Транзиту российского газа через Украину предрекли остановку

Аналитик Юшков предрек скорую остановку транзита российского газа через Украину

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Транзит российского газа через Украину могут окончательно остановить в скором времени, считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В разговоре с «Лентой.ру» он допустил вероятность такого развития событий.

«Американцы будут давить на Украину, чтобы те окончательно перекрыли транзит. Там остались не очень большие объемы, примерно 42 миллиона кубов в сутки. Но окончательно пока не перекрывают, давая Европе нормально перезимовать. Лишившись этих объемов, будет рост цены и определенные риски», — высказался аналитик.

Я думаю, есть договоренности о том, что этот отопительный сезон пройдем, а дальше можно будет отказываться от российского газа, а в перспективе вводить некие санкции, запрещающие его покупать

Игорь Юшковведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

По словам Игоря Юшкова, у сторон есть взаимные претензии друг к другу по контракту, поэтому формально как Киев, так и Москва могут в любой момент разорвать соглашение. Сам контракт истекает в конце 2024 года, но для продолжения поставок не обязательно заключать новый, добавил специалист. Это связано с новой системой закупок, которая действует в Европе.

«Долгосрочный контракт не нужен. "Газпром", когда ему надо, просто пойдет на аукцион и возьмет объемы для транзита, которые ему нужны — на сутки вперед, на месяц вперед. Они, конечно, могут ввести прямые санкции против "Газпрома", что с ним нельзя вести экономические отношения, и тогда он не сможет прийти на аукцион», — заключил он.

Как заявил глава австрийской энергетической компании OMV Альфред Штерн, транзит российского газа через Украину может прекратиться в 2024 году. По его словам, риск связан с тем, что трубопроводы проходят по территории, где идут боевые действия. Кроме того, договор между Украиной и Россией на транзит газа истекает в конце 2024 года.

Контракт между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» был заключен в 2019 году на пять лет. За этот период российская компания должна прокачать через Украину 225 миллиардов кубометров газа, в том числе 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров каждый следующий год. Киев не разрешил поставлять газ через ЛНР, поскольку не контролирует эту территорию. Москва в свою очередь снизила поставки, объяснив это тем, что не может прокачивать необходимые объемы через альтернативный маршрут.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Пакистан ударил по Ирану. Как ядерная держава Ближнего Востока ответила на обстрелы своей территории?

      15-летняя исчезла по дороге в школу в российском городе

      В России назвали опасное последствие ужесточения выдачи кредитов

      Сотрудницу Комитета солдатских матерей уличили в перепродажах тепловизоров

      Ученый рассказал о сопоставимых с энергией ядерного заряда взрывах в Арктике

      В России подорожал один тип жилья

      Лавров обвинил Джонсона в срыве переговоров с Украиной

      Западные и российские беспилотники сравнили

      Изъятие марихуаны с незаконной плантации в российской деревне попало на видео

      Лавров предрек Украине судьбу Афганистана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше