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07:32, 18 января 2024Экономика

В Европе заявили о риске прекращения транзита российского газа через Украину

Глава OMV Штерн: транзита газа из РФ через Украину может прекратиться в 2024-м

Фото: Anton Kavashkin / Russian Look / Global Look Press

Транзит российского газа через Украину может прекратиться в 2024 году. О соответствующих рисках заявил глава австрийской энергетической компании OMV Альфред Штерн, его слова приводит die Presse.

По словам Штерна, риски для поставок топлива в Европу связан с тем, что трубопроводы проходят по территории, где идут боевые действия. Кроме того, договор между Украиной и Россией на транзит газа истекает.

«Риск высок, и мы застраховались от него путем диверсификации. Мы готовы

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