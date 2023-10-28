На Украине объяснили поставки российского газа через свою территорию

Украина отказалась продлевать контракт на транзит российского газа

Украина отказалась продлевать контракт на транзит российского газа в ЕС по своей территории после того, как в конце 2024 года истечет срок его действия. Об этом в интервью радиостанции «Радио Свобода» (включена Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) заявил глава нефтегазовой компании «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев.

«Мы не будем инициировать продолжение этого транзита. Контракт завершится — транзит остановится», — сказал он. Чернышев добавил, что Украина продолжает поставлять российский газ в Европу через свою территорию «исключительно с целью поддержки своих европейских коллег».

Ранее президент Владимир Путин объяснил, почему Россия платит Украине за транзит газа в западные страны. По его словам, это происходит, «потому что это транзитная страна, нам нужно исполнять обязательства перед своими контрагентами». На реплику, что из-за этого укрепляется «обороноспособность противника», президент ответил, что также укрепляется и финансовое состояние России.

