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19:07, 5 октября 2023Экономика

Путин объяснил плату Украине за транзит газа на Запад

Путин: РФ платит Украине за транзит газа, потому что это транзитная страна

Фото: Стрингер / РИА Новости

Президент Владимир Путин объяснил, почему Росси платит Украине за транзит газа в западные страны. Об этом он сказал во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума, ее трансляция ведется на сайте форума.

По его словам, это происходит, «потому что это транзитная страна, нам нужно исполнять обязательства перед своими контрагентами». На реплику, что из-за этого укрепляется «обороноспособность противника» президент ответил, что также укрепляется и финансовое состояние России.

Также президент назвал условие пуска газа по неповрежденной ветке «Северного потока-2»: нужно только разрешение властей Германии. Он уточнил, что по этой ветке можно поставлять 27,5 миллиарда кубических метров газа в Европу. «Это только решение правительства ФРГ. Больше ничего не надо. Сегодня решение — завтра вентиль мы поворачиваем, и все, газ пошел», — констатировал он.

Ранее правительство Германии исключило запуск неповрежденной ветки «Северного потока-2». «Мы вынуждены констатировать, что Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей», — отметила представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман.

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    Платон Щукин
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