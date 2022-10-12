В Германии исключили запуск неповрежденной ветки «Северного потока-2»

Представитель кабмина ФРГ Хофман исключила запуск уцелевшей ветки «Северного потока-2»

Правительство Германии исключило запуск неповрежденной ветки газопровода «Северный поток-2», несмотря на беспрецедентный энергокризис в Европе. Об этом заявила представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман, передает ТАСС.

На брифинге с журналистами на вопрос, исключает ли правительство ФРГ возобновление поставок по одной из веток «Северного потока», уцелевшей от разрушений, Хофман ответила утвердительно. Она также отметила, что введенные странами ЕС санкции не предусматривают запрет на поставки газа и Россия могла свободно поставлять голубое топливо в Германию и до аварий на «Северных потоках». По ее словам, газ не поступал по трубопроводу, поскольку Россия его не поставляла.

«Независимо от возможных диверсий на обоих трубопроводах, мы вынуждены констатировать, что Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей», — сказала чиновник.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о готовности поставлять энергоресурсы в Европу, в том числе осенью и зимой. Российский лидер заявил о возможности поставок по уцелевшей нитке «Северного потока», которая, судя по всему, остается в рабочем состоянии. При этом глава «Газпрома» Алексей Миллер сказал, что компанияне может найти ответ на вопрос о том, как восстанавливать газопровод «Северный поток» и какой в этом смысл, если турбины Siemens, необходимые для прокачки, не работают.