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15:01, 12 октября 2022Экономика

«Газпром» не нашел ответа на вопрос о смысле восстановления «Северного потока»

«Газпром» не нашел ответа на вопрос о восстановлении «Северного потока» без турбин
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

«Газпром» не может найти ответ на вопрос о том, как восстанавливать газопровод «Северный поток» и какой в этом смысл, если турбины Siemens, необходимые для прокачки, не работают. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер, его слова цитирует ТАСС.

При этом, по его словам, возможны поставки по «Северному потоку-2» — при условии сертификации, в которой отказывала немецкая сторона. На второй нитке, как заявил Миллер, утечки нет.

С аналогичным тезисом о возможности поставок по уцелевшей нитке выступил и российский президент Владимир Путин.

Инцидент на газопроводах он назвал актом международного терроризма и добавил, что выход из строя российских газопроводов заставит европейцев покупать энергоресурсы «по гораздо более высоким ценам». Ответственность за произошедшее российский президент ранее возложил на «англосаксов».

О разрушениях на трубопроводе стало известно в конце сентября. Тогда шведский сейсмологический центр рассказал о мощных подземных взрывах, зарегистрированных в районе утечек. При этом «Северный поток-2» так и не был запущен к моменту инцидента, а прокачка по «Северному потоку» не шла с конца лета.

«Газпром» с июня сокращал, а потом полностью остановил поставки по этому трубопроводу, ссылаясь на проблемы с оборудованием от компании Siemens, которые он не стал забирать из ремонта. Решение по поводу турбин объяснялось рисками санкций.

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Платон Щукин
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