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Оператор оценил сроки восстановления работы на ветках «Северного потока»

Nord Stream AG: сроки восстановления работоспособности газопроводов оценить невозможно

Фото: Michael Sohn / AP

Сроки восстановления трех ниток морских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» на данный момент оценить невозможно, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление оператора трубопровода Nord Stream AG.

«Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно», — сказано в заявлении компании.

Ранее Nord Stream AG сообщила, что давление упало на обеих нитках «Северного потока». Немецкая газета Tagesspiegel допустила, что это произошло в результате целенаправленных действия. Начато расследование причин инцидента.

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Варвара Кошечкина
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