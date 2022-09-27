Оператор оценил сроки восстановления работы на ветках «Северного потока»

Nord Stream AG: сроки восстановления работоспособности газопроводов оценить невозможно

Сроки восстановления трех ниток морских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» на данный момент оценить невозможно, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление оператора трубопровода Nord Stream AG.

«Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно», — сказано в заявлении компании.

Ранее Nord Stream AG сообщила, что давление упало на обеих нитках «Северного потока». Немецкая газета Tagesspiegel допустила, что это произошло в результате целенаправленных действия. Начато расследование причин инцидента.