Названа возможная причина падения давления на ветках «Северного потока»

Tagesspiegel назвала диверсию возможной причиной падения давления на «Северном потоке»

Давление на обеих ветках российского газопровода «Северный поток» могло упасть из-за целенаправленной диверсии. Такую возможную причину произошедшего назвала немецкая газета Tagesspiegel, ссылаясь на свои источники.

Издание допустило, что падение давления произошло в результате целенаправленных действия. Начато расследование причин инцидента. В нем участвуют федеральные органы безопасности ФРГ.

«Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией. Все говорит против совпадения», — подчеркнул источник Tagesspiegel, которому известна оценка властей.

По мнению информаторов газеты, подобная версия не является тривиальной. Диверсию могли совершить с использованием сил специального назначения — например, водолазов или подводной лодки.

Ранее стало известно, что давление упало на обеих нитках «Северного потока». Об этом сообщила компания-оператор Nord Stream AG. «Сегодня вечером диспетчеры центра управления "Северного потока" зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются», — сообщила организация.