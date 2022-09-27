Давление упало на обеих нитках «Северного потока»

Nord Stream AG сообщила о падении давления на обеих нитках газопровода «Северный поток»

Произошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северного потока». Об этом сообщила компания-оператор Nord Stream AG на своем сайте.

Сегодня вечером диспетчеры центра управления «Северного потока» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются Nord Stream 2 AG

О том, что давление в «Северном потоке-2» упало, стало известно днем 26 сентября. Сообщалось, что потенциальная утечка газа из газопровода произошла у берегов датского острова Борнхольм.

Газопровод «Северный поток-2» проходит от Кингисеппского района Ленинградской области России до балтийского побережья Германии, на данный момент обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе. Однако власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода.

Утечка на «Северном потоке-2» произошла в водах Дании

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG подтвердил, что чрезвычайное происшествие, которое привело к падению давления на «Северном потоке-2», произошло в водах Дании, передает РИА Новости.

Во взаимодействии с береговыми службами установлено, что ЧП произошло в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма. Береговыми службами в качестве меры безопасности установлена охранная зона радиусом пять морских миль Nord Stream 2 AG

Представитель компании Nord Stream 2 AG Ульрих Лиссек уточнил, что давление упало со 105 до 7 бар из-за дыры в трубе. Однако ее пока не нашли.

Минэкономики Германии отметило, что не располагает точной причиной произошедшего. Ведомство находится в контакте с сетевой компанией, Федеральным сетевым агентством ФРГ, Федеральной полицией и властями Штральзунда, а также компетентными министерствами федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания.

В России оценили последствия разгерметизации газопровода

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с радио Sputnik оценил последствия разгерметизации газопровода.

По его словам, и российские, и швейцарские суда, строившие «Северный поток-2», сложно заподозрить в некачественных работах, поскольку к морскому трубопроводу предъявляются очень жесткие требования.

Возможно, российская сторона захочет поднять трубу, починить ее и опять положить на дно. Но здесь, возможно, мы можем встретить некое противодействие со стороны европейских стран, той же Дании. Она может под надуманным предлогам запретить ремонтным судам, судам-трубоукладчикам войти в данную акваторию Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Юшков отметил, что в той нитке, которая была повреждена, фактически не осталось буферного газа, хотя туда были закачаны достаточно большие объемы. В связи с этим встает вопрос о страховании. Он выразил надежду, что произошедшее попадет под страховой случай, и ущерб будет возмещен.

