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В Германии отреагировали на падение давления в «Северном потоке-2»

В Минэкономики Германии заявили о неясности причин падение давления в «Северном потоке-2»

Фото: Stefan Sauer / dpa / Globallookpress

Причины падения давления в «Северном потоке-2» пока неясны. Так отреагировали на новости о проблемах с газопроводом в Минэкономики Германии. Сообщение пресс-службы ведомства приводят РИА Новости.

«Сегодня оператор сети Gascade сообщил нам о резком падении давления в газопроводе "Северный поток-2". В настоящее время мы находимся в контакте с соответствующими органами власти, чтобы прояснить ситуацию. У нас пока нет ясности относительно причин и точных обстоятельств», — заявили в пресс-службе.

Резкое падение давления было зафиксировано в ночь на 26 сентября в нитке А. «Береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России были оповещены. Представитель оператора газопровода Ульрих Лиссек уточнил, что давление упало со 105 до 7 бар из-за дыры в трубе, однако ее пока не нашли.

Позднее в этот же день в Дании зафиксировали утечку газа около берегов острова Борнхольм. Морское управление Дании призывает суда обходить район, где произошло чрезвычайное происшествие, за 5 миль.

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Мария Грушко
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