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Оператор «Северного потока-2» рассказал об инциденте на газопроводе

Nord Stream 2 AG: падение давления в «Северном потоке-2» произошло из-за дыры в трубе
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Оператор «Северного потока-2» компания Nord Stream 2 AG рассказала о падении давления в газопроводе. Сообщение приводит РБК.

Оператор отметил, что резкое падение давления было зафиксировано в ночь на 26 сентября в нитке А газопровода. «Береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России были немедленно оповещены. Идет расследование», — добавили об инциденте в Nord Stream 2 AG.

Также приводятся слова представителя компании Ульриха Лиссека, который уточнил, что давление упало со 105 до 7 бар из-за дыры в трубе. Однако ее пока не нашли.

Ранее сообщалось, что потенциальная утечка газа из газопровода «Северный поток-2» произошла у берегов датского острова Борнхольм.

О том, что давление в газопроводе «Северный поток-2» упало, стало известно днем 26 сентября.

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Антон Похиляк
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