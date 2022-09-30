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Путин обвинил англосаксов в подрыве «Северного потока»

Президент России Путин заявил, что «Северный поток» подорвали англосаксы

Фото: Swedish Coast Guard / AP

Трубы газопровода «Северный поток» были взорваны англосаксами, заявил президент России Владимир Путин в своей речи перед подписанием договора о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Трансляция выступления ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

«Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям, организовав взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока», которые проходят по дну Балтийского моря. Фактически приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры. Всем же очевидно кому это выгодно», — сказал президент.

В ходе выступления Путин также призвал Киев вернуться за стол переговоров. При этом, по его словам, при этом жители Донбасса, Херсонской области и Запорожья свой выбор сделали, и Россия его не предаст.

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Василий Мека
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