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Путин призвал Киев вернуться за стол переговоров

Президент России Путин призвал киевские власти вернуться за стол переговоров

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Россия призывает киевские власти прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. Об этом заявил глава государства Владимир Путин перед подписанием договора о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Трансляция ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

«Мы призываем Киев немедленно прекратить огонь и войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы», — сказал Путин. По его словам, при этом жители Донбасса, Херсонской области и Запорожья свой выбор сделали, и Россия его не предаст.

Ранее глава государства также подчеркнул, что люди на референдумах сделали однозначный выбор. Президент выразил уверенность, что Федеральное Собрание поддержит законы о присоединении к России новых территорий.

Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями для дальнейшего принятия регионов в состав страны 30 сентября.

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Варвара Кошечкина
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