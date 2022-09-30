Началось выступление Путина перед подписанием договора с новыми территориями

Началось выступление президента РФ Путина перед подписанием договора с новыми территориями

В Кремле началось выступление президента Владимира Путина перед подписанием договора о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Глава государства заявил, что люди на референдумах сделали однозначный выбор. Кроме того, президент выразил уверенность, что Федеральное Собрание поддержит законы о присоединении к России новых территорий.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что республики Донбасса войдут в состав России в границах 2014 года. На вопрос о том, что делать с неподконтрольной территорией ДНР, пресс-секретарь ответил, что ее «предстоит освободить». Данные по границам Запорожской и Херсонской области он пообещал уточнить.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями для дальнейшего принятия регионов в состав страны. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.