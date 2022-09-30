Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Началось выступление Путина перед подписанием договора с новыми территориями

Началось выступление президента РФ Путина перед подписанием договора с новыми территориями

Фото: Sputnik / Reuters

В Кремле началось выступление президента Владимира Путина перед подписанием договора о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Глава государства заявил, что люди на референдумах сделали однозначный выбор. Кроме того, президент выразил уверенность, что Федеральное Собрание поддержит законы о присоединении к России новых территорий.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что республики Донбасса войдут в состав России в границах 2014 года. На вопрос о том, что делать с неподконтрольной территорией ДНР, пресс-секретарь ответил, что ее «предстоит освободить». Данные по границам Запорожской и Херсонской области он пообещал уточнить.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями для дальнейшего принятия регионов в состав страны. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Подписан договор о присоединении новых территорий к России
Норвегия заявила о возможности закрытия границы с Россией
Путин порассуждал о родителях номер один и номер два
Путин заявил о необратимости слома гегемонии Запада
Блогер Лебедев установил дорожный знак «Чмоки и поки» возле школы в Подмосковье
Путин завершил речь словами «за нами правда, за нами Россия»
Путин заявил о созданном США прецеденте при уничтожении Хиросимы и Нагасаки
В Италии отреагировали на информацию об интересе клубов к игроку сборной России
Путин обвинил англосаксов в подрыве «Северного потока»
Американского «часового» заметили у границ России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.