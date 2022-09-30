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В Кремле рассказали о границах Донбасса после вхождения в состав России

Пресс-секретарь Песков заявил, что ДНР и ЛНР войдут в состав России в границах 2014 года

Фото: AP

Республики Донбасса войдут в состав России в границах 2014 года. Об этом в пятницу, 30 сентября, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) признаны Российской Федерацией в рамках границ 2014 года», — рассказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

На вопрос, что делать с неподконтрольной территорией ДНР, пресс-секретарь ответил, что ее «предстоит освободить». Данные по границам Запорожской и Херсонской области он пообещал уточнить.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями для дальнейшего принятия регионов в состав страны. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. В ближайшее время ожидается подписание договоров о присоединении ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей к России.

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Никита Абрамов
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