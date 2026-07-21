«Я раньше все в себя вливал». Умер известный российский бодибилдер, годами ставивший на себе опасные эксперименты

Российский бодибилдер Do4a умер в 37 лет, не дождавшись пересадки сердца

20 июля 2026 года в Санкт-Петербурге в возрасте 37 лет умер бодибилдер Вадим Иванов, известный под псевдонимом Do4a. С 2011 года он документировал свои эксперименты с анаболическими стероидами и пережил три инфаркта. В последние месяцы жизни Do4a готовился к пересадке сердца.

Бодибилдер снимал видео о последствиях приема стероидов, пептидов и гормона роста

Иванов родился в 1988 году в Бердске, в девятом классе увлекся бодибилдингом. Как он позже вспоминал, начал заниматься, чтобы понравиться девушке. Псевдоним Do4a Иванов взял из онлайн-игры Lineage 2 — это было сокращенное имя его персонажа.

Летом 2011 года Иванов, которому тогда было 22 года, опубликовал видеодневник о первом опыте применения анаболических стероидов. Он фиксировал действие препаратов и негативное влияние на организм. «Дыхание стало намного тяжелее, и это действительно так, — описывал он один из побочных эффектов. — На три слова один вдох».

Фото: @vadim_do4a_ivanov

Через год последовали второй и третий курсы стероидов. Обычно они заканчивались фазой «сушки» — резкого сброса жира при сохранении мышечной массы. Параллельно Иванов экспериментировал с пептидами и гормоном роста. Фармакологическую поддержку ему оказывал Алексей Киреев — тренер, известный в бодибилдерских кругах под псевдонимом Доктор Любер.

Я раньше все в себя вливал. Но по сравнению с обычным бодибилдером это ни о чем. У меня были курсы, потом я отдыхал по полгода Вадим Иванов бодибилдер

Вскоре у склонности к подобным препаратам обнаружился еще один побочный эффект: у Иванова начались проблемы с законом. В 2012 году он попал под суд за торговлю все теми же пептидами и гормоном роста. Его признали виновным в незаконном сбыте сильнодействующих веществ в крупном размере и дали два года условно.

В 2014 году блогер на семь месяцев отказался от стероидов. Он снял об этом видео и объявил о намерении выступить на соревнованиях с допинг-контролем.

Бодибилдер пережил три инфаркта и перед смертью готовился к пересадке сердца

Первый инфаркт у Иванова случился в 28 лет. В 2017 году он открыто рассказал об этом в социальных сетях и пересмотрел отношение к стероидам.

Всего через несколько месяцев у него снова начались проблемы с сердцем. Как рассказывал Иванов, врачи недооценили степень окклюзии — закупорки коронарного сосуда. «Мне написали, что закупорен на 50 процентов, а на самом деле оказалось 90-95 процентов, — говорил он. — Потому что через два месяца он закрылся».

Даже после этого Иванов не верил, что дело только в его экспериментах над собственным организмом.

Сто процентов — это больше генетика, а все остальное усилило Вадим Иванов бодибилдер

Трудности случались и с лекарствами для лечения сердечной недостаточности. Как утверждал сам Иванов, он обнаружил, что принимал поддельный препарат. Настоящее лекарство помогало лучше, но в 2024 году ему все же понадобился кардиостимулятор.

Летом 2025 года случился третий инфаркт, который осложнился пневмонией. «Генетика — это лотерея», — написал Иванов в Telegram.

После этого он решился на пересадку сердца. «Устал жить с давлением 80-90 на 50-55, — писал бодибилдер. — Плохо снабжается мозг, органы, тело, живу в половину сил. Но я рассчитываю, что через 10-20 лет наука придумает что-то поинтереснее. Примерно столько в среднем живут люди с пересаженным сердцем».

Помимо сердца, у Иванова обнаружили язву желудка, были и другие болезни. «С июня 2025 года его состояние начало стремительно ухудшаться, а последние полгода были особенно тяжелыми, — написала его жена Анна. — Мы боролись до конца, но, к сожалению, организм Вадима не справился». До пересадки сердца он не дожил.