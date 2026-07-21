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19:58, 21 июля 2026 (обновлено: 20:07, 21 июля 2026)Экономика

Спрогнозирован отказ Банка России от дальнейшего снижения ключевой ставки

Аналитик Кравченко: ЦБ 24 июля не станет упоминать возможность дальнейшего снижения ставки
Дмитрий Воронин

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Появившиеся 21 июля данные о резком росте инфляционных ожиданий россиян по сути не оставляют Центробанку (ЦБ) РФ иного выбора, кроме сохранения ключевой ставки на уровне 14,25 процента, считают эксперты. «ЦБ, вероятно, уберет из ключевой формулировки упоминание о возможности дальнейшего снижения ставки», — спрогнозировал начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

«Конечно, драйвер очевиден — это ситуация на топливном рынке (тем более, что данные собирались на пике кризиса). По мере нормализации ситуации с топливом ожидания, безусловно, будут охлаждаться. Но этого еще нужно дождаться», — подчеркнула главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец, также назвавшая паузу в снижении ставки базовым вариантом.

Как следует из опубликованных Банком России данных, инфляционные ожидания населения подскочили в июле с 12,4 до 14,7 процента. По словам директора по инвестициям АО «Астра Управление Активами» Дмитрия Полевого, столь бурный рост показателя «отражает июньскую картинку за окном в виде очередей за топливом и общечеловеческие эмоции».

Решение по ключевой ставке ЦБ озвучит в пятницу, 24 июля.

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