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Силовые структуры
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19:50, 21 июля 2026 (обновлено: 19:57, 21 июля 2026)Силовые структуры

Россиянка с ножом напала на сотрудницу Росгвардии

В Петербурге местная жительница с ножом напала на сотрудницу Росгвардии
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге 18-летняя местная жительница с ножом напала на сотрудницу Росгвардии. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ Росгвардии по городу и области.

В отношении дебоширки решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Поздним вечером в одном из вагонов петербургского метро произошел инцидент. 18-летняя девушка, предположительно находившаяся в состоянии наркотического опьянения, вела себя вызывающе: кричала, размахивала руками, ложилась на сиденья и пол, мешая другим пассажирам. На замечания она не реагировала.

В том же вагоне ехала сотрудница вневедомственной охраны Росгвардии, которая находилась не на службе, а по личным делам. Увидев происходящее, она связалась с машинистом и попросила вызвать полицию на станцию «Площадь Александра Невского».

Когда поезд остановился, сотрудница Росгвардии взяла девушку под руку и попыталась вывести ее на платформу. В этот момент пассажирка резко достала нож и ударила сотрудницу в предплечье. Нападавшую задержали полицейские, прибывшие на станцию. Пострадавшей оказали медицинскую помощь на месте.

Ранее в Калужской области разъяренная женщина с огромным топором атаковала автомобилистов в городе Балабаново и попала на видео.

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