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Силовые структуры
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11:49, 16 июля 2026Силовые структуры

Разъяренная женщина с топором атаковала российских автомобилистов и попала на видео

В Калужской области полиция ищет женщину с топором, атаковавшую машины в Балабаново
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Калужской области разъяренная женщина с огромным топором атаковала автомобилистов в Балабаново и попала на видео. Соответствующие кадры опубликованы изданием Baza в Telegram-канале.

На видео показано, как женщина с топором нападает на машины.

По данным канала, в результате атаки фигурантка разбила 10 машин. Сейчас ее разыскивает полиция.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе женщина с огромным ножом пугала юных велосипедистов и попала на видео. Она угрожала кухонным ножом порезать колеса на велосипедах школьников, которые шумели под окнами.

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