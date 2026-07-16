Разъяренная женщина с топором атаковала российских автомобилистов и попала на видео

В Калужской области полиция ищет женщину с топором, атаковавшую машины в Балабаново

В Калужской области разъяренная женщина с огромным топором атаковала автомобилистов в Балабаново и попала на видео. Соответствующие кадры опубликованы изданием Baza в Telegram-канале.

На видео показано, как женщина с топором нападает на машины.

По данным канала, в результате атаки фигурантка разбила 10 машин. Сейчас ее разыскивает полиция.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе женщина с огромным ножом пугала юных велосипедистов и попала на видео. Она угрожала кухонным ножом порезать колеса на велосипедах школьников, которые шумели под окнами.