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18:48, 5 августа 2026Силовые структуры

Дальнобойщиков обвинили в причастности к атаке на российские военные аэродромы

«Ъ»: В ГП передано дело об атаке на военные аэродромы в РФ вылетевшими из фур дронами
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Генеральную прокуратуру (ГП) России передали уголовное дело дальнобойщиков, обвиняемых в причастности к атаке украинских беспилотников на российские военные аэродромы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Материалы направлены в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения, после чего дело отправят в суд для рассмотрения по существу.

Водители фур Андрей Меркурьев, Александр Зайцев, Михаил Рюмин и Сергей Канурин, находящиеся под стражей, недавно закончили знакомиться с материалами дела, насчитывающем 90 томов. Им вменили теракт и незаконный оборот взрывчатки.

По версии следствия, дальнобойщики из числа уроженцев Украины были завербованы Службой безопасности Украины (СБУ) для операции «Паутина». В конце мая 2025 года фуры с каркасными домами выехали из Челябинска в разные регионы России. В грузах находились дроны со взрывчаткой, которые были дистанционно активированы СБУ 1 июня, когда фуры оказались вблизи военных аэродромов. Беспилотники вылетели из фур и атаковали российские самолеты. Ущерб Минобороны России оценили в два миллиарда рублей.

Дальнобойщики отрицают свою вину, настаивая на том, что их «использовали в темную». Во время теракта они пытались остановить дроны ценой собственной жизни, один из них Василий Пытиков не выжил. Его дочь заявляла, что он не знал о наличии взрывчатки в грузе.

Защита водителей указывает, что после атаки они сами явились в правоохранительные органы. Адвокат одного из фигурантов Оксана Ольгердт указывала, что если спецслужбы не смогли предотвратить теракт, то что могли сделать простые дальнобойщики.

В розыск за организацию теракта объявлены гражданин Украины Артем Тимофеев (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) и его супруга. Он числился владельцем фур.

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