Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:11, 7 июня 2025Силовые структуры

Жену фигуранта дела об украинской атаке на военные аэродромы объявили в розыск

Жену фигуранта дела об атаке дронов на аэродромы Тимофеева объявили в розыск
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: страница Катерины Гато во Вконтакте

Жену фигуранта дела об атаке украинских дронов на российский военный аэродром «Белая» в Иркутской области Артема Тимофеева объявили в розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД России.

«Тимофеева Екатерина Владимировна, 01.07.1990 года рождения, Украина, Киев», — говорится в базе розыска. При этом статья, по которой ее разыскивают, не называется.

Ранее стало известно, что МВД России объявило в розыск предполагаемого организатора атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на российские регионы Артема Тимофеева. Статья, по которой он разыскивается, также не была уточнена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина неожиданно перенесла обмен пленными. На границе остались тысячи тел бойцов. Что об этом известно?

    На Западе выразили недовольство Зеленским из-за переговоров с Россией

    Жену фигуранта дела об украинской атаке на военные аэродромы объявили в розыск

    Российский посол высказался об отказе Киева принять тела бойцов ВСУ

    Рецидивист насильно удерживал россиянку и выводил ее на балкон с ножом у горла

    В МИД назвали манипуляцией отказ Киева принимать тела бойцов ВСУ

    В Минобороны понадеялись на возобновление обмена с Украиной

    Симоньян посочувствовала украинцам

    Футболиста «Динамо» допросили в Эстонии после его слов о России

    В российском регионе загорелась установка по производству битума

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости