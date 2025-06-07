Жену фигуранта дела об украинской атаке на военные аэродромы объявили в розыск

Жену фигуранта дела об атаке дронов на аэродромы Тимофеева объявили в розыск

Жену фигуранта дела об атаке украинских дронов на российский военный аэродром «Белая» в Иркутской области Артема Тимофеева объявили в розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД России.

«Тимофеева Екатерина Владимировна, 01.07.1990 года рождения, Украина, Киев», — говорится в базе розыска. При этом статья, по которой ее разыскивают, не называется.

Ранее стало известно, что МВД России объявило в розыск предполагаемого организатора атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на российские регионы Артема Тимофеева. Статья, по которой он разыскивается, также не была уточнена.