Причастный к атаке дронов из фур мужчина объявлен в розыск в России

МВД объявило в розыск причастного к атакам дронов из фур Тимофеева

МВД России объявило в розыск предполагаемого организатора атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на российские регионы Артема Тимофеева. Об этом сообщает ТАСС.

Тимофеев разыскивается по статье УК РФ, однако по какой статье, не уточняется.

В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы украинскими дронами. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых они вылетали. Грузовиками владеет Артем Тимофеев, а водители рассказали, что именно он давал им указания.