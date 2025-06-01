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15:38, 1 июня 2025Россия

Дроны ВСУ атаковали регионы России, под удар впервые попала Сибирь. Беспилотники вылетали из фур

Губернатор Кобзев: Военную часть в Иркутской области атаковали дроны
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В воскресенье, 1 июня, беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали несколько российских регионов. Дронами были атакованы Мурманская и Рязанская области. Кроме того, беспилотники впервые атаковали Иркутскую область.

В Мурманской области дроны вылетали из фуры

Как заявляли жители Оленегорска в Мурманской области, город был атакован беспилотниками, вылетевшими из фуры, которая стояла у местной заправки. Жители также сообщали о звуках взрывов и пожаре.

«Фура стоит при въезде в Оленегорск. Водитель там бегает, у него из грузовика дроны вылетают в сторону Высокого. Гаишники его сейчас повязали», — рассказал один из жителей. По данным Baza, водитель задержан.

При этом Baza отмечает, что водитель фуры, из которой вылетали беспилотники, мог не знать об угрозе. «Сегодня утром у заправки у въезда в город остановилась фура. Через некоторое время прямо из кузова стали вылетать беспилотники, которые затем атаковали различные объекты», — говорится в публикации.

Кадр: Telegram-канал «#кобзевнасвязи»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал атаку беспилотниками в своем Telegram-канале. «На территорию Мурманской области осуществлен налет вражеских беспилотников. Работает ПВО, правоохранители и экстренные службы. Северян прошу сохранять спокойствие и сообщать по номеру 112 обо всех подозрительных ситуациях», — написал Чибис. Он также призвал жителей региона не выкладывать в социальные сети и не делиться ни с кем видео и фото атаки дронов, а также работы ПВО, так как эту информацию может увидеть и использовать враг.

Беспилотники впервые атаковали Сибирь

Также появились данные об атаке украинских беспилотников на Иркутскую область. «Жители Усолья-Сибирского (Иркутская область) сообщают о массовой атаке БПЛА. Это может быть первым случаем, когда беспилотники атаковали Сибирь», — писала Baza.

Ситуацию прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он сообщил, что беспилотники в регионе, как и в Мурманской области, вылетали из фуры.

«На данный момент известно, что это была атака дронов на воинскую часть в поселке Средний. Первая в Сибири. Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. Точное число БПЛА пока не подсчитано», — написал Кобзев. По его словам, на место стянуты оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, Росгвардия. Кобзев также сообщил, что выехал в Усольский район.

Кадр: Telegram-канал «#кобзевнасвязи»

«Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Это фура. Главное — не нужно поддаваться панике. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей — нет», — заключил губернатор.

Английское издание «Би-би-си» со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины (СБУ) заявляет, что операция называлась «Паутина», ей якобы руководил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Суть операции, пишет Baza, состояла в том, чтобы запускать FPV-дроны из грузовых фур, в которых были пусковые установки. Официальные источники в России данные сведения пока не комментировали.

Рязанская область также подверглась атаке беспилотников

1 июня беспилотники также атаковали Рязанскую область. Эту информацию подтвердил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

«В День защиты детей террористы предприняли очередную атаку на наш регион. По предварительной информации, пострадавших нет. Осколком сбитого БПЛА повреждена крыша одного из жилых домов, оценивается материальный ущерб», — сказано в публикации главы региона.

На месте происшествия работают оперативные службы, заключил Малков.

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