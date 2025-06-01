Еще один российский регион атаковали БПЛА

Губернатор Малков: ВСУ атаковали Рязанскую область БПЛА

Рязанскую область атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). О том, что еще один российский регион подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Павел Малков, передает Telegram-канал РБК в воскресенье, 1 июня.

Как уточнил Марков, согласно предварительным данным, пострадавших нет. Однако осколки беспилотника повредили крышу одного из жилых домов.

Ранее 1 июня беспилотники ВСУ также атаковали город Оленегорск в Мурманской области. По словам местных жителей, дроны начали вылетать из припаркованной на заправке фуры. Кроме того, ВСУ атаковали город Рыльск в Курской области.