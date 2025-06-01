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14:15, 1 июня 2025Россия

Еще один российский регион атаковали БПЛА

Губернатор Малков: ВСУ атаковали Рязанскую область БПЛА
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Рязанскую область атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). О том, что еще один российский регион подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Павел Малков, передает Telegram-канал РБК в воскресенье, 1 июня.

Как уточнил Марков, согласно предварительным данным, пострадавших нет. Однако осколки беспилотника повредили крышу одного из жилых домов.

Ранее 1 июня беспилотники ВСУ также атаковали город Оленегорск в Мурманской области. По словам местных жителей, дроны начали вылетать из припаркованной на заправке фуры. Кроме того, ВСУ атаковали город Рыльск в Курской области.

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