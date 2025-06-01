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14:07, 1 июня 2025Россия

Жители российского города заявили об атаке вылетевшими из фуры беспилотниками

Жители Оленегорска заявили об атаке беспилотниками, вылетевшими из фуры
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Жители города Оленегорска в Мурманской области заявили об атаке беспилотниками, вылетевшими из фуры, которая была припаркована у местной заправки. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Россияне отметили, что слышали звуки взрывов и увидели начавшийся пожар. Власти Мурманской области пока ситуацию не комментировали.

Один из очевидцев в беседе с Baza пояснил, что дроны вылетели из грузовика. По его данным, водителя фуры задержали гаишники.

При этом официального подтверждения атаки беспилотников от городских властей пока нет.

До этого сообщалось, что украинские беспилотники атаковали Рыльск в Курской области. В результате в городе оказались повреждены несколько домов, а в одном из районов возникло возгорание. Сведений о пострадавших в российском приграничном регионе не поступало.

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