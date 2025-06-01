Жители российского города заявили об атаке вылетевшими из фуры беспилотниками

Жители Оленегорска заявили об атаке беспилотниками, вылетевшими из фуры

Жители города Оленегорска в Мурманской области заявили об атаке беспилотниками, вылетевшими из фуры, которая была припаркована у местной заправки. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Россияне отметили, что слышали звуки взрывов и увидели начавшийся пожар. Власти Мурманской области пока ситуацию не комментировали.

Один из очевидцев в беседе с Baza пояснил, что дроны вылетели из грузовика. По его данным, водителя фуры задержали гаишники.

При этом официального подтверждения атаки беспилотников от городских властей пока нет.

До этого сообщалось, что украинские беспилотники атаковали Рыльск в Курской области. В результате в городе оказались повреждены несколько домов, а в одном из районов возникло возгорание. Сведений о пострадавших в российском приграничном регионе не поступало.