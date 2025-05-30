Украинские беспилотники атаковали Курскую область

Shot: БПЛА ВСУ атаковали Рыльск в Курской области

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Рыльск в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, звуки взрывов были слышны около 23:00 по мск. В результате в городе повреждены несколько домов, а в одном из районов начался пожар, подчеркивает канал.

Также о звуках пролета украинских БПЛА сообщили жители еще двух городов Курской области: Льгова и Курчатова. Официального подтверждения этой информации в данный момент нет.

Ранее при ударе FPV-дрона пострадал 66-летний житель села Сухиновка Глушковского района Курской области. У мужчины зафиксировали проникающие осколочные ранения брюшной области, левой ноги и руки, а также непроникающие множественные осколочные ранения груди.