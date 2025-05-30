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20:05, 30 мая 2025Россия

В Курской области при ударе украинского FPV-дрона пострадал мирный житель

Врио курского губернатора Хинштейн сообщил о пострадавшем при ударе дрона ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Курской области при ударе FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Александр Хинштейн.

Атака произошла в селе Сухиновка Глушковского района. У попавшего под удар 66-летнего местного жителя зафиксировали проникающие осколочные ранения брюшной области, левой ноги и руки, а также непроникающие множественные осколочные ранения груди.

В ближайшее время его планируют доставить в Рыльскую центральную районную больницу.

«Враг жесток и беспощаден. Только за сегодняшний день из-за атак ВСУ пострадало трое мирных жителей. Дорогие жители, пожалуйста, не подвергайте себя риску!», — добавил Хинштейн.

В этот же день мирные жители пострадали при ударе украинских войск по городу Шебекино в Белгородской области. У женщины выявили минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение спины. У мужчины — минно-взрывную травму и касательное непроникающее ранение области головы.

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