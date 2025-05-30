Мирные жители пострадали при ударе ВСУ по российскому городу

Губернатор Гладков сообщил о двух пострадавших при ударе ВСУ по Шебекино

Мирные жители пострадали при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«ВСУ продолжают наносить удары по городу Шебекино. Еще два мирных жителя получили ранения. В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратились двое пострадавших в результате обстрела», — написал чиновник.

У женщины выявили минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение спины. У мужчины — минно-взрывную травму и касательное непроникающее ранение области головы. Для лечения их переведут в областную клиническую больницу, добавил глава области.

Всего в ночь на пятницу, 30 мая, Вооруженные силы Украины выпустили по России 27 беспилотников, из которых 15 сбили над Белгородской областью, еще 12 — над Курской областью.