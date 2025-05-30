Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

Минобороны: Силы ПВО сбили 15 БПЛА над Белгородской и 12 над Курской областью

В ночь на пятницу, 30 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России почти три десятка беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, всего средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 27 летательных аппаратов. Попытка атаки была предпринята в период с 20:00 29 мая по московскому времени до 7:00 30 мая.

ВСУ всего пытались ударить по двум регионам России. 15 летательных аппаратов сбили над Белгородской областью, еще 12 — над Курской областью. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

Днем ранее, 29 мая, ночью силы ПВО сбили 48 летательных аппаратов. Больше всего летательных аппаратов — 30 — перехватили над Белгородской областью. Еще по 4 дрона сбили над Орловской и Рязанской областями, а также Крымом, 3 – над Московским регионом, 2 — над Брянской областью, один — над Тамбовской областью.