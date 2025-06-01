Появились подробности о массовой атаке БПЛА в Сибири

Губернатор Кобзев сообщил об атаке дронов на военную часть под Иркутском

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) попытались атаковать часть в поселке Средний. Другие подробности о массовой атаке дронов в Сибири появились в Telegram-канале главы.

Кобзев пояснил, что это была первый массовый налет летательных устройств на Сибирь. Губернатор отметил, что один сброс был совершен на старое здание в Новомальтинске. Точное число БПЛА еще не подсчитано, добавил Кобзев.

К месту случившегося были направлены сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии, рассказал глава региона. «Провели оперативный штаб. Сам также выехал в Усольский район», — написал он в посте.

Кроме того, Кобзев обратил внимание на то, что источник, откуда были выпущены дроны, уже блокировали.

Ранее стало известно, что жители города Оленегорска в Мурманской области заявили об атаке беспилотников, вылетевших из фуры, которая была припаркована у местной заправки.