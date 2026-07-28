Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
19:46, 28 июля 2026Спорт

Мостовой высмеял отказ сборной Италии от Пирло

Футболист Мостовой заявил, что Пирло не виноват в сотрудничестве с российской компанией
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Андреа Пирло

Андреа Пирло. Фото: Alberto Lingria / Reuters

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал отказ Итальянской федерации футбола от назначения Андреа Пирло на пост главного тренера сборной. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Они вправе это делать. Зачем вам Пирло, если есть Мостовой? Заключайте контракт с Мостовым, и никаких проблем не будет!» — заявил Мостовой. Он посчитал, что Пирло не виноват, однако Итальянская федерация футбола имела право принять такое решение исходя из законов страны.

Ранее La Gazzetta dello Sport сообщила, что Пирло претендовал на пост главного тренера сборной Италии, однако его назначение было заблокировано президентом Федерации футбола страны. Это решение было мотивировано сотрудничеством Пирло с российской букмекерской компанией.

Новым главным тренером сборной Италии по футболу станет Роберто Манчини. Он уже работал с командой с 2018 по 2023 год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «До Харькова ракета долетит за 13-20 минут». Иран пригрозил Украине ответом на удар по торговому судну в Каспийском море
    Мостовой высмеял отказ сборной Италии от Пирло
    В России предложили ввести лимиты для европротокола
    В Белом доме раскрыли детали встречи Трампа и Зеленского
    Почти идеально сохранившийся корабль времен Петра I нашли в России
    Россиянам предложили слетать на курорт Турции за пять тысяч рублей
    Звезда «Очень странных дел» в платье с декольте до пупка посетила премьеру фильма
    Российский фондовый рынок снизился
    В США вдохновились Украиной и создали Lightning
    Женщина промахнулась и подстрелила мужа из арбалета
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok