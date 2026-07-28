Мостовой высмеял отказ сборной Италии от Пирло

Футболист Мостовой заявил, что Пирло не виноват в сотрудничестве с российской компанией

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал отказ Итальянской федерации футбола от назначения Андреа Пирло на пост главного тренера сборной. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Они вправе это делать. Зачем вам Пирло, если есть Мостовой? Заключайте контракт с Мостовым, и никаких проблем не будет!» — заявил Мостовой. Он посчитал, что Пирло не виноват, однако Итальянская федерация футбола имела право принять такое решение исходя из законов страны.

Ранее La Gazzetta dello Sport сообщила, что Пирло претендовал на пост главного тренера сборной Италии, однако его назначение было заблокировано президентом Федерации футбола страны. Это решение было мотивировано сотрудничеством Пирло с российской букмекерской компанией.

Новым главным тренером сборной Италии по футболу станет Роберто Манчини. Он уже работал с командой с 2018 по 2023 год.