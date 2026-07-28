Женщина промахнулась и подстрелила мужа из арбалета

В США работница цирка промахнулась и попала мужу в шею стрелой из арбалета

В США работница цирка подстрелила партнера из арбалета во время выступления на ярмарке в штате Нью-Йорк. Об этом сообщает CBS News.

Случай произошел вечером 24 июля во время представления цирка Murcia на ярмарке округа Ориндж в городе Миддлтаун. Супруги Ана Даса Тавера и Эдвин Куэрво Ранхель демонстрировали опасный номер со стрельбой из арбалета. Женщина целилась в мишень, которую он держал в руках, но промахнулась. В результате стрела попала в шею ее мужу.

Ранхель был экстренно эвакуирован вертолетом в медицинский центр Вестчестер в стабильном состоянии. Стрела задела только мягкие ткани сбоку шеи, не повредив жизненно важных сосудов. Медики безопасно извлекли стрелу, наложили швы. На следующий день мужчину выписали из больницы.

Представление в день происшествия отменили, но уже в субботу цирк вернулся к обычному графику, исключив из программы опасный номер с арбалетом.

Ранее в Великобритании охранника подстрелили из арбалета на территории университетского кампуса. Инцидент произошел утром 4 июня в студенческой резиденции «Мэнор-Парк» в графстве Суррей.

