Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:38, 11 июня 2026Из жизни

Студент подстрелил охранника в университете

В Великобритании бывший студент выстрелил в живот охраннику университетского кампуса
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: 1000 Words / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании мужчину подстрелили из арбалета на территории университетского кампуса. Об этом сообщает BBC News.

Инцидент произошел утром 4 июня в студенческой резиденции «Мэнор-Парк» в графстве Суррей. Примерно в 10 утра по местному времени неизвестный выстрелил из арбалета в 50-летнего мужчину — как позже подтвердили в университете, речь идет о сотруднике службы безопасности кампуса. Стрелявший скрылся, но был задержан на месте происшествия спустя непродолжительное время.

Стрелком оказался 21-летний бывший студент этого же университета. Его арестовали. Сейчас он находится под стражей. Очевидцем произошедшего стал 24-летний студент юридического факультета Оливер Саймон. По его словам, персонал университета попросил его и его друга помочь удержать подозреваемого. Молодые люди согласились — Оливер прижимал ноги стрелка к земле до приезда полиции. Другая студентка, будущая медсестра Тереза, оказывала первую помощь раненому. Она рассказала, что металлическая стрела попала охраннику прямо в живот.

Материалы по теме:
«Человек с подавленной агрессией» Тихий студент устроил нападение на вуз в Перми. Почему он расстрелял десятки человек?
«Человек с подавленной агрессией»Тихий студент устроил нападение на вуз в Перми. Почему он расстрелял десятки человек?
21 сентября 2021
«Мам, мне страшно — нас расстреливают» Трагедия в ижевской школе унесла жизни 17 человек. Из-за кого погибли дети?
«Мам, мне страшно — нас расстреливают»Трагедия в ижевской школе унесла жизни 17 человек. Из-за кого погибли дети?
27 сентября 2022
Студент устроил стрельбу в госуниверситете в Перми. Погибли шесть человек, пострадали более десяти
Студент устроил стрельбу в госуниверситете в Перми.Погибли шесть человек, пострадали более десяти
20 сентября 2021

Пострадавшего доставили в больницу на вертолете. Его состояние оценивается как тяжелое. Следствие продолжается. Сам кампус, несмотря на случившееся, остается открытым и работает в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что в американском штате Нью-Йорк мужчина поспорил со старшей сестрой о правильной настройке кондиционера, подстерег ее с арбалетом в руках и выстрелил в нее. Стрела задела ей лицо и ухо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России рассказали о прошедшей встрече с послами Британии, Франции и Германии

    В российском городе не осталось работающих заправок

    Москвичам посоветовали быть осторожнее из-за одного явления

    Стилист Виктории Бекхэм назвал вызывающие облысение распространенные привычки

    Выходка пьяного депутата из российского региона перед рыдающей женой попала на видео

    Четыре футболиста «Краснодара» попали в базу «Миротворца»

    Россияне стали покупать сомнительные препараты в надежде избавиться от очков

    Студент подстрелил охранника в университете

    Жена уехавшего из России журналиста-иноагента затерроризировала американские магазины

    Самолет Turkish Airlines улетел из российского города без части пассажиров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok