Студент подстрелил охранника в университете

В Великобритании бывший студент выстрелил в живот охраннику университетского кампуса

В Великобритании мужчину подстрелили из арбалета на территории университетского кампуса. Об этом сообщает BBC News.

Инцидент произошел утром 4 июня в студенческой резиденции «Мэнор-Парк» в графстве Суррей. Примерно в 10 утра по местному времени неизвестный выстрелил из арбалета в 50-летнего мужчину — как позже подтвердили в университете, речь идет о сотруднике службы безопасности кампуса. Стрелявший скрылся, но был задержан на месте происшествия спустя непродолжительное время.

Стрелком оказался 21-летний бывший студент этого же университета. Его арестовали. Сейчас он находится под стражей. Очевидцем произошедшего стал 24-летний студент юридического факультета Оливер Саймон. По его словам, персонал университета попросил его и его друга помочь удержать подозреваемого. Молодые люди согласились — Оливер прижимал ноги стрелка к земле до приезда полиции. Другая студентка, будущая медсестра Тереза, оказывала первую помощь раненому. Она рассказала, что металлическая стрела попала охраннику прямо в живот.

Пострадавшего доставили в больницу на вертолете. Его состояние оценивается как тяжелое. Следствие продолжается. Сам кампус, несмотря на случившееся, остается открытым и работает в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что в американском штате Нью-Йорк мужчина поспорил со старшей сестрой о правильной настройке кондиционера, подстерег ее с арбалетом в руках и выстрелил в нее. Стрела задела ей лицо и ухо.